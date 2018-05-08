В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org. В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org. В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org. В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org. В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.

В администрации уточняют, что капитальный ремонт проводят в границах улицы Новоугольной и площади Победы. Общая площадь работ — 12,5 тысяч квадратных метров. Стоимость ремонта составляет 7,3 млн рублей.

Когда поврежденный слой асфальта удалят, планируют демонтировать старый бордюрный камень и установить новый. Кроме того, уложат два слоя горячего асфальтобетона.

Капитальный ремонт улицы Привокзальной выполняют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

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