В ночь на 8 мая бригада "Автодорстроя" начала фрезеровать проезжую часть улицы Привокзальной, сообщает официальный сайт Барнаула.
В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.
В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.
В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.
В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.
В Барнауле начали капитальный ремонт Привокзальной улицы. Фото : barnaul.org.
В администрации уточняют, что капитальный ремонт проводят в границах улицы Новоугольной и площади Победы. Общая площадь работ — 12,5 тысяч квадратных метров. Стоимость ремонта составляет 7,3 млн рублей.
Когда поврежденный слой асфальта удалят, планируют демонтировать старый бордюрный камень и установить новый. Кроме того, уложат два слоя горячего асфальтобетона.
Капитальный ремонт улицы Привокзальной выполняют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
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