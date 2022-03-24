Участок Чуйского тракта временно перекрыли из-за непогоды

«Сегодня в 11 часов 00 минут по решению ФКУ УПРДОР „Алтай“ в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта на автодороге Р-256 „Чуйский тракт“ (с 213 км по 345 км от развязки возле г. Новоалтайска до въезда в г. Бийск)», — предупреждает краевое ГИБДД.