Участок Чуйского тракта временно перекрыли из-за непогоды

«Сегодня в 11 часов 00 минут по решению ФКУ УПРДОР „Алтай“ в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта на автодороге Р-256 „Чуйский тракт“ (с 213 км по 345 км от развязки возле г. Новоалтайска до въезда в г. Бийск)», — предупреждает краевое ГИБДД.
Движение будет восстановлено при улучшении погоды.
Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и пока воздержаться от дальних поездок.
Телефоны экстренных служб:
8 (3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»;
8 (3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»;
8 (3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;
8 (3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края;
8 (3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Единый телефон экстренных служб 112.