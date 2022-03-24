24 марта
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Автоновости

Участок Чуйского тракта временно перекрыли из-за непогоды

24 марта в 11:00 в Алтайском крае на участке федеральной трассы «Чуйский тракт» временно ограничено движение для большегрузов и пассажирского транспорта.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

«Сегодня в 11 часов 00 минут по решению ФКУ УПРДОР „Алтай“ в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта на автодороге Р-256 „Чуйский тракт“ (с 213 км по 345 км от развязки возле г. Новоалтайска до въезда в г. Бийск)», — предупреждает краевое ГИБДД.

Движение будет восстановлено при улучшении погоды.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и пока воздержаться от дальних поездок.

Телефоны экстренных служб:

8 (3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»;

8 (3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»;

8 (3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;

8 (3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края;

8 (3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Единый телефон экстренных служб 112.

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