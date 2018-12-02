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Ученикам автошкол разрешат разгоняться свыше 100 километров в час

Курсантам автошкол разрешат выезжать на автомагистрали, где разрешена скорость до 110 км/ч. Пока это запрещено, но ограничение планируют снять при очередной реформе экзаменов для водителей, сообщает РИА Новости.

Автошкола. ПДД.
Автошкола. ПДД.
Анна Зайкова

В МВД считают, что такое ограничение устарело, потому что многие дороги по характеристикам теперь почти не отличаются от автомагистралей. В «Гильдии автошкол», куда входят представители 58 регионов, отметили, что в Германии и скандинавских странах вождение на скорости около 100 км/ч входит в обязательную программу обучения.

Отметим, что в Алтайском крае нет магистралей (то есть трасс с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч). Ближайшая автомагистраль расположена в Кемеровской области.

Напомним, реформу экзаменов на водительские права обсуждают как минимум с лета 2018 года. Власти планируют объединить два экзамена — «площадку» и «город», чтобы курсанты могли эффективнее овладеть навыками вождения в реальных условиях. Представители автошкол считают, что это может привести к повышению аварийности и коррупции.

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