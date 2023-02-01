Умный внедорожник. Парадный Hyundai Palisade продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Hyundai Palisade продают за 4,7 млн рублей в Барнауле. Его собирали в Южной Корее. Объявление размещено на «Авито».

Hyundai Palisade 2022 года выпуска за 4,7 млн рублей

Hyundai Palisade — довольно габаритный. Его длина — 4995 мм, высота — 1750 мм, ширина — 1975 мм. Кузов выкрашен в черный цвет, перед украшает мощная решетка металлического цвета.

Салон отделан черной кожей. На передних и задних сиденьях установлен подогрев, в креслах — USB-порты. Также есть беспроводное зарядное устройство — инновация Palisade.

Для езды в сложных дорожных условиях в автомобиле можно выбрать три режима — «Снег», «Грязь», «Песок». Также есть системы мониторинга слепых зон, предотвращения столкновения при выезде с парковки и система безопасного выхода из автомобиля.

У Hyundai Palisade дизельный двигатель на 2,2 л, автоматическая коробка передач и 200 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 10,5 секунд. Его максимальная скорость — 190 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 9,3 л на 100 км в городе, 7,6 л — на трассе и 8,5 л — в смешанном режиме.