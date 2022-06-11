11 июня
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Автоновости

Упрощенные УАЗ «Патриот» и «буханку» начнут выпускать в России

В июле в России начнут выпускать упрощенные УАЗ «Патриот» и «буханку», сообщили «Российской газете» в пресс-службе автозавода.

УАЗ в кювете.
УАЗ в кювете.
04.мвд.рф

Речь идет, прежде всего об антиблокировочных системах тормозов. Ранее их поставляла компания Bosch, которая свою деятельность в России приостановила.

Из-за смены поставщика на замену антиблокировочной системы тормозов потребуется до года. Поэтому уже с июля этого года предполагается начать выпуск автомобилей УАЗ «Патриот» и СГР (известная как «буханка») без системы ABS, сообщили на автозаводе.

Возможности подобного упрощения предусмотрены в постановлении правительства РФ о требованиях по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без «аэрбэгов», аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).

А ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала российский автопром. В частности, она высмеяла новый вариант Lada Granta — Classic 22.

К тому же половина жителей Алтайского края не верят в светлое будущее отечественного автопрома.

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