10 июня
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Автоновости

Ксения Собчак высмеяла отечественный автопром

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала российский автопром. В частности, она высмеяла новый вариант Lada Granta — Classic 22.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Новая модель Lada — упрощенная. В ней нет подушек безопасности, системы блокировки тормозов и навигатора «ЭРА-ГЛОНАСС». Отметим, что комплектацию автомобиля изменили из-за антироссийских санкций и глобального дефицита электронных чипов.

Кроме того, рулевое колесо для Classic 22 позаимствовали у «Калины». Но Собчак иронично заявила, что это плюс: «Хоть какой-то руль есть».

«Кстати, новое слово в копилку новояза, к отрицательному росту и хлопку. Кроме того, у „Гранты“ будет старый руль от „Калины“, которую уже не выпускают. С другой стороны, хорошо, что вообще хоть какой-то руль есть. Также „разрешили“ понизить экологический стандарт выброса вредных веществ в окружающую среду с Евро-5 до Евро-2», — написала Собчак.

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