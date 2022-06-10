Ксения Собчак высмеяла отечественный автопром

Новая модель Lada — упрощенная. В ней нет подушек безопасности, системы блокировки тормозов и навигатора «ЭРА-ГЛОНАСС». Отметим, что комплектацию автомобиля изменили из-за антироссийских санкций и глобального дефицита электронных чипов.
Кроме того, рулевое колесо для Classic 22 позаимствовали у «Калины». Но Собчак иронично заявила, что это плюс: «Хоть какой-то руль есть».
«Кстати, новое слово в копилку новояза, к отрицательному росту и хлопку. Кроме того, у „Гранты“ будет старый руль от „Калины“, которую уже не выпускают. С другой стороны, хорошо, что вообще хоть какой-то руль есть. Также „разрешили“ понизить экологический стандарт выброса вредных веществ в окружающую среду с Евро-5 до Евро-2», — написала Собчак.