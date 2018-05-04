В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident. В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident. В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident.

На снимках с места ЧП видно, что в лужу провалилась передняя часть грузовика. Пока неизвестно, достали ли МАЗ.

Напомним, 20 апреля в селе Красный Яр в Советском районе в яме утопили трактор. Кроме того, недавно в кювете на дороге Бийск — Солтон в грязи застряли экскаваторы.

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