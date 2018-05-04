На одной из улиц Рубцовска 4 мая в глубокой луже утопили МАЗ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе МАЗ утопили в луже. Фото : Илья Нагайцев в vk.com/rubcovsk_incident.
На снимках с места ЧП видно, что в лужу провалилась передняя часть грузовика. Пока неизвестно, достали ли МАЗ.
Напомним, 20 апреля в селе Красный Яр в Советском районе в яме утопили трактор. Кроме того, недавно в кювете на дороге Бийск — Солтон в грязи застряли экскаваторы.
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