Автоновости

В алтайском городе МАЗ утопили в луже

Сегодня, 14:51.
Автоновости

На одной из улиц Рубцовска 4 мая в глубокой луже утопили МАЗ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".

На снимках с места ЧП видно, что в лужу провалилась передняя часть грузовика. Пока неизвестно, достали ли МАЗ.

Напомним, 20 апреля в селе Красный Яр в Советском районе в яме утопили трактор. Кроме того, недавно в кювете на дороге Бийск — Солтон в грязи застряли экскаваторы.

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