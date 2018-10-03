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В Алтайском крае после жесткого ДТП Toyota врезалась в электроопору

В Бийске вечером 2 октября столкнулись два автомобиля Toyota. После этого одна из иномарок въехала в электроопору, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Бийске 2 октября.
ДТП в Бийске 2 октября.
vk.com/avarcomdtp

ДТП произошло в 20:50 на улице Горького. По предварительной информации, автомобиль Toyota Duet под управлением 57-летней женщины при выезде с прилегающей территории столкнулся с Toyota Chaser. После этого Chaser врезался в электроопору. За рулем автомобиля был 28-летний водитель.

На снимках с места аварии видно, что сильнее всего пострадала Toyota Duet: от удара у нее смята боковая часть. У Toyota Chaser также поврежден бок и треснуло лобовое стекло. Пострадал человек, который находился в Toyota Duet. Госпитализация не потребовалась.

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