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11 барнаульцев пострадали в ДТП с врезавшейся в опору моста маршруткой

В ДТП с маршруткой на проспекте Строителей в Барнауле оказались пострадавшие — их 11 человек, сообщает городская ГИБДД. Водитель микроавтобуса на скорости врезался в опору моста.

ДТП в Барнауле 2 октября.
ДТП в Барнауле 2 октября.
Дмитрий Сергеевич в vk.com/barneos22

Двоих человек госпитализировали, остальных после медосмотра отпустили домой, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю. В больницу попали женщины 40-ка и 34-х лет. У первой горожанки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом правой голени, у второй пострадавшей тоже сотрясение и ушибленная рана головы.

ДТП в Барнауле 2 октября.
ДТП в Барнауле 2 октября.
Дмитрий Сергеевич в vk.com/barneos22

ДТП произошло 2 октября в 15:42. По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель Hyundai County при возникновении опасности для движения не снизал скорость и врезался в опору моста.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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