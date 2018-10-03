11 барнаульцев пострадали в ДТП с врезавшейся в опору моста маршруткой

Двоих человек госпитализировали, остальных после медосмотра отпустили домой, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю. В больницу попали женщины 40-ка и 34-х лет. У первой горожанки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом правой голени, у второй пострадавшей тоже сотрясение и ушибленная рана головы.
ДТП произошло 2 октября в 15:42. По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель Hyundai County при возникновении опасности для движения не снизал скорость и врезался в опору моста.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.