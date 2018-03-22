В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

ДТП произошло в 7:30 утра на улице Ленина. Автомобиль Toyota Crown под управлением 29-летней женщины при повороте влево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "ПАЗ".

В результате аварии пострадала пассажирка Toyota, 60-летняя женщина. Госпитализация не потребовалась.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло переднюю часть. У автобуса поврежден бампер.

Напомним, утром в Барнауле автомобиль попала в ДТП и вылетел с дороги в лес.

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