В Алтайском крае автоледи на Toyota врезалась в автобус, пострадала пассажирка

В Рубцовске, утром 22 марта, автомобиль Toyota столкнулся автобусом, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 7:30 утра на улице Ленина. Автомобиль Toyota Crown под управлением 29-летней женщины при повороте влево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "ПАЗ".
В результате аварии пострадала пассажирка Toyota, 60-летняя женщина. Госпитализация не потребовалась.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло переднюю часть. У автобуса поврежден бампер.
Напомним, утром в Барнауле автомобиль попала в ДТП и вылетел с дороги в лес.
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