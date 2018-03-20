Автоновости

В Алтайском крае из-за военных перекроют участки дорог

Сегодня, 14:45.
Автоновости

На алтайской трассе вечером, 21 марта, из-за военных учений ограничат движение, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

Движение ограничат:

  • с 17:40 до 20:40 на автодороге "(н.п. Косиха) — а/д Косиха — "Р-256"";
  • с 20:50 до 23:50 на автодороге "(стелла Колоски) — а/д Косиха — "Р-256"";
  • с 20:50 до 23:50 на автодороге "(н.п. Украинский) — а/д "Р-256" (граница Косихинского и Первомайского района).

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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