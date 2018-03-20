В Алтайском крае из-за военных перекроют участки дорог

На алтайской трассе вечером, 21 марта, из-за военных учений ограничат движение, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Движение ограничат:
- с 17:40 до 20:40 на автодороге "(н.п. Косиха) — а/д Косиха — "Р-256"";
- с 20:50 до 23:50 на автодороге "(стелла Колоски) — а/д Косиха — "Р-256"";
- с 20:50 до 23:50 на автодороге "(н.п. Украинский) — а/д "Р-256" (граница Косихинского и Первомайского района).
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
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