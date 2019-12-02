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Автоновости

В Алтайском крае на Чуйском тракте отремонтировали еще один мост

Упрдор «Алтай» отремонтировал мост через Большую Речку в Троицком районе. Сооружение расширили на 1,5 метра.

В Алтайском крае отремонтировали мост через Большую Речку.
В Алтайском крае отремонтировали мост через Большую Речку.
Упрдор "Алтай"

Мост находится на 288-м км Чуйского тракта. Дорожники обновили, расширили и обеспечили дополнительное усиление опор моста, а также заменили опорные части и балки пролетных строений.

Проезжую часть расширили с 10 до 11,5 м, покрытие выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Деформационные швы перекрытого типа обеспечат долговечность конструкции и комфортный проезд для водителей, обещают в управлении.

Также заменили перильные ограждения и обновили систему водоотвода.

В Алтайском крае отремонтировали мост через Большую Речку.
В Алтайском крае отремонтировали мост через Большую Речку.
Упрдор «Алтай»

Всего в 2019 году на федеральных дорогах Алтайского края обновили три моста: через Чумыш в Тальменском районе и через Ишу в Красногорском.

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