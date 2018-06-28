На алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле Mitsubishi зажало людей

В Алтайском крае 28 июня в кювет слетел кроссовер Mitsubishi ASX, людей заблокировало в салоне, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Алтайском крае перевернулся автомобиль Mitsubishi, людей зажало в салоне. Фото : Михаил Кондратенко в vk.com/barneos22.
В Алтайском крае перевернулся автомобиль Mitsubishi, людей зажало в салоне. Фото : Михаил Кондратенко в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на трассе между селами Сорочий лог и Бешенцево Первомайского района. Автомобиль Mitsubishi ASX на скорости слетел в кювет и перевернулся.
Свидетели аварии пишут, что в салоне зажало водителя и пассажира. Пострадавшим помогают выбраться другие автомобилисты.
Напомним, по словам очевидцев, 27 июня в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина
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