Автоновости

На алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле Mitsubishi зажало людей

Сегодня, 14:00.
Автоновости

В Алтайском крае 28 июня в кювет слетел кроссовер Mitsubishi ASX, людей заблокировало в салоне, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".

ДТП произошло на трассе между селами Сорочий лог и Бешенцево Первомайского района. Автомобиль Mitsubishi ASX на скорости слетел в кювет и перевернулся.

Свидетели аварии пишут, что в салоне зажало водителя и пассажира. Пострадавшим помогают выбраться другие автомобилисты.

Напомним, по словам очевидцев, 27 июня в Рубцовске в жестком ДТП погибла женщина

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