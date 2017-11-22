В Алтайском крае после жесткого столкновения перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото : biwork.ru. В Алтайском крае после жесткого столкновения перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае после жесткого столкновения перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае после жесткого столкновения перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае после жесткого столкновения перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

Авария произошла на 345 километре "Чуйского тракта", рядом с Бийском. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris не пропустил "Газель".

После столкновения микроавтобус слетел с трассы и опрокинулся. В салоне было много пассажиров, восемь человек доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что сильнее всего пострадал водитель иномарки Hyundai Solaris. На фотографиях видно, что автомобилю смяло переднюю часть. Газель упала на бок.

В ликвидации аварии участвовали 25 спасателей и 8 единиц техники, из них от МЧС России: 8 человек, 2 единицы техники, сообщили в краевом главке МЧС.

СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следователи выяснят все обстоятельства аварии.

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