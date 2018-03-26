В Барнауле из-за снега и гололеда фура попала в ДТП

В ночь на 26 марта в Барнауле в аварию попал грузовик. ДТП случилось на перекрестке улиц Антона Петрова и Малахова. Фуру из-за выпавшего снега и гололеда занесло на трамвайные пути, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.
Напомним, что 26 марта в Алтайском крае будет ненастная погода. Усилится ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Будут идти дождь и мокрый снег. Метели, гололедные явления.
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