В Барнауле из-за снега и гололеда фура попала в ДТП

В ночь на 26 марта в Барнауле в аварию попал грузовик. ДТП случилось на перекрестке улиц Антона Петрова и Малахова. Фуру из-за выпавшего снега и гололеда занесло на трамвайные пути, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

Напомним, что 26 марта в Алтайском крае будет ненастная погода. Усилится ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Будут идти дождь и мокрый снег. Метели, гололедные явления. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.