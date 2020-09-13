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13 сентября 19°C
Автоновости

В Алтайском крае задумали дорогу, которая разгрузит Чуйский тракт

В Алтайском крае обсуждают идею строительства новой дороги, которая поможет разгрузить Чуйский тракт, сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов на выездном заседании комитета АКЗС по экономической политике.

Р-256 Чуйский тракт осенью.
Р-256 Чуйский тракт осенью.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Строительство новой дороги входит в проект «Большая Белокуриха». Речь идет о трассе Бийск — Белокуриха — Солонешное — Денисова пещера — Усть-Кан — Белуха.

«Мы видим загруженность Чуйского тракта. В его расширение вкладываются федеральные деньги, но поток очень большой. По новому маршруту можно проехать в Усть-Кан гораздо короче, чем по Чуйскому тракту. Поток туристов получит и Денисова пещера, и водопад Шинок, и озеро Бащелак. Этот транзит может сыграть большую роль для всего юго-восточного Алтая», — подчеркнул Акимов.

Директор Института географии АлтГУ Александр Дунец среди нескольких задач по проекту «Большой Белокурихи» отметил создание транспортной сети и кольцевых маршрутов.

Ключевые места притяжения на Алтае это Катунь и в Чемал, но чтобы появился еще один путь — в Солонешное и Денисову пещеру — необходимо формировать транспортную инфраструктуру.

«Логика формирования многих туристских маршрутов в том, чтобы они были кольцевыми. Очень сложно уговорить туристов проехать 30 километров в тупиковом маршруте», — сказал эксперт.

По итогу совещания участники сошлись на том, что необходим общественный совет по вопросами развития парка.

«Если не будет проектного управления, бюрократические процедуры съедят любую хорошую идею», — отметил член комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Андрей Хмурович.

Ранее altapress.ru рассказал, как расширяют Чуйский тракт.

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