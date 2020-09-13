В Алтайском крае задумали дорогу, которая разгрузит Чуйский тракт

Строительство новой дороги входит в проект «Большая Белокуриха». Речь идет о трассе Бийск — Белокуриха — Солонешное — Денисова пещера — Усть-Кан — Белуха.
«Мы видим загруженность Чуйского тракта. В его расширение вкладываются федеральные деньги, но поток очень большой. По новому маршруту можно проехать в Усть-Кан гораздо короче, чем по Чуйскому тракту. Поток туристов получит и Денисова пещера, и водопад Шинок, и озеро Бащелак. Этот транзит может сыграть большую роль для всего юго-восточного Алтая», — подчеркнул Акимов.
Директор Института географии АлтГУ Александр Дунец среди нескольких задач по проекту «Большой Белокурихи» отметил создание транспортной сети и кольцевых маршрутов.
Ключевые места притяжения на Алтае это Катунь и в Чемал, но чтобы появился еще один путь — в Солонешное и Денисову пещеру — необходимо формировать транспортную инфраструктуру.
«Логика формирования многих туристских маршрутов в том, чтобы они были кольцевыми. Очень сложно уговорить туристов проехать 30 километров в тупиковом маршруте», — сказал эксперт.
По итогу совещания участники сошлись на том, что необходим общественный совет по вопросами развития парка.
«Если не будет проектного управления, бюрократические процедуры съедят любую хорошую идею», — отметил член комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Андрей Хмурович.
Ранее altapress.ru рассказал, как расширяют Чуйский тракт.