30 сентября
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Автоновости

В апельсинках, с «Металликой» и девушками в чулочках — какие необычные машины разъезжают по Барнаулу

Мы не раз рассказывали вам об автомобилях Алтайского края — больших и маленьких, экономных и «прожорливых». Но самые интересные экземпляры разъезжают по улицам Барнаула. Корреспондент Altapress.ru поохотился на яркие примеры краевой столицы и показывает их вам.

Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru

Сочный, яркий и летний — такой автомобиль точно поднимет настроение в холодную осень. Предположительно, это Mercedes Smart, который отличается своей компактностью и мобильностью.

Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru

Владелец этой Оки подошел к оформлению с креативом. Две прелестные девушки придают простой «легковушке» пикантный вид. Главное, слишком не засматриваться — а то можно попасть в ДТП.

Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru

Эта Toyota грозно возвысилась над низенькими иномарками — пройти мимо такой трудно. Ее вид излучает саму брутальность — мощный перед, высокие колеса, а на боку — череп и название рок-группы Metallica.

Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru
Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru

А этот автомобиль ворвался в серые будни и приковал внимание пассажиров трамвая. Он двухцветный. С одной стороны его украшает узор из черных треугольников, а с другой — он чисто-белый. Вполне возможно, что это Toyota Mark II, спортивный среднеразмерный седан.

В дождливый день ярко вспыхивает Mazda6. У нее неоновый розовый цвет — кажется, вот-вот и засветится.

Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru
Автомобили Барнаула
Автомобили Барнаула
Предоставлено Altapress.ru
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