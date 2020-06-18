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Автоновости

В Барнауле автоледи попросила незнакомцев помочь с машиной и чуть не лишилась ее

17 июня в Барнауле водитель Mitsubishi Galant попросила мужчин на улице помочь ей с машиной. Один из незнакомцев сказал, что он автоэлектрик, сел за руль и уехал.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Все случилось на ул. Германа Титова, 10. Автоледи тут же заявила в полицию об угоне. Экипаж бросился в погоню. Водитель игнорировал полицию и пытался скрыться.

Задержать подозреваемого удалось в районе пр. Ленина, 139. Это попало на видео, которое снял один из пассажиров трамвая.

Полицейские установили, что за рулем в пьяном виде был мужчина 1981 года рождения, не имеющий права управления.

На него составили административный материал, а также доставили в отдел полиции по подозрению в неправомерном завладении автомобилем.

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