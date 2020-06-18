В Барнауле автоледи попросила незнакомцев помочь с машиной и чуть не лишилась ее

Все случилось на ул. Германа Титова, 10. Автоледи тут же заявила в полицию об угоне. Экипаж бросился в погоню. Водитель игнорировал полицию и пытался скрыться.
Задержать подозреваемого удалось в районе пр. Ленина, 139. Это попало на видео, которое снял один из пассажиров трамвая.
Полицейские установили, что за рулем в пьяном виде был мужчина 1981 года рождения, не имеющий права управления.
На него составили административный материал, а также доставили в отдел полиции по подозрению в неправомерном завладении автомобилем.