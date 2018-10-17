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В Барнауле автомобиль Nissan сбил женщину с ребенком

В Барнауле вечером 16 октября автомобиль Nissan March сбил женщину и маленького мальчика. Пешеходы получили травмы, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП в Барнауле 16 октября.
ДТП в Барнауле 16 октября.
Елена в vk.com/incident22

ДТП произошло в 20:25 на на улице Антона Петрова, 219. По предварительной информации, водитель Nissan March не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил 30-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. За рулем иномарки был 24-летний водитель.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Женщине и ребенку оказали помощь в горбольнице № 1. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле вечером 15 октября водитель наехал на женщину с маленькой девочкой, которые шли вместе. Посл этого автомобиль уехал.

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