В Барнауле автомобиль Nissan сбил женщину с ребенком

ДТП произошло в 20:25 на на улице Антона Петрова, 219. По предварительной информации, водитель Nissan March не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил 30-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. За рулем иномарки был 24-летний водитель.
В результате аварии пешеходы получили травмы. Женщине и ребенку оказали помощь в горбольнице № 1. Госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Барнауле вечером 15 октября водитель наехал на женщину с маленькой девочкой, которые шли вместе. Посл этого автомобиль уехал.