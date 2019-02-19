В Барнауле фура едва не снесла ограничительную рамку и застряла у Старого моста

На снимках видно, что передняя часть грузовика прошла под рамкой, после этого фура застряла.
Напомним, за зиму водители грузовиков около десятка раз сносили металлические ограничительные рамки на подъезде к Старому (Коммунальному) мосту через Обь в Барнауле.
По одной версии перевозчиков, грузовики едут с перегрузом, и водители пытаются любой ценой объехать пункт весового контроля у Нового моста, а сделать это можно только по Старому мосту. По другому мнению, иногородние водители едут по навигатору, который направляет их на Старый мост.