В Барнауле фура едва не снесла ограничительную рамку и застряла у Старого моста

В Барнауле днем 19 февраля у Старого моста очередная фура чуть не снесла ограничительную рамку, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

На снимках видно, что передняя часть грузовика прошла под рамкой, после этого фура застряла.

Напомним, за зиму водители грузовиков около десятка раз сносили металлические ограничительные рамки на подъезде к Старому (Коммунальному) мосту через Обь в Барнауле.

По одной версии перевозчиков, грузовики едут с перегрузом, и водители пытаются любой ценой объехать пункт весового контроля у Нового моста, а сделать это можно только по Старому мосту. По другому мнению, иногородние водители едут по навигатору, который направляет их на Старый мост.