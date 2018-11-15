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В Барнауле ищут водителей, которые сбили девочку и девушку

В Барнауле 14 ноября сбили двух пешеходов. После ДТП водители уехали, сообщает ГИБДД города.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова

Первое ДТП произошло в 14 часов на улице Лазурная, 38. Там автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил телесные повреждения. Девочке помогли медики, госпитализация не потребовалась.

В этот же день в 16:45 на улице Ядринцева, 125 водитель сбил 19-летнюю девушку. Пешеходу также потребовалась медпомощь.

Всех, кто что-либо знает об этих ДТП, просят сообщить по телефону розыска: 393−605, или по телефонам дежурной части: 391−090, 393−555, или 02.

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