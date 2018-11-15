Перевозчики: на Новый год Барнаул может остаться без общественного транспорта

Барнаульские перевозчики направили очередное письмо к мэру города Сергею Дугину с просьбой экстренно принять меры по выходу из кризиса, который сложился в сфере общественного транспорта. В противном случае город может остаться без маршруток и автобусов уже в новогодние праздники, сообщил «Банкфаксу» исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Долженко сообщил, что на фоне ноябрьских морозов городу угрожал транспортный коллапс, так как техника изношена, а расход топлива в холода повышается. Долженко отмечает, что городские власти не намерены повышать тарифы до весны 2019 года. «Получается, перевозчикам придется приостановить работу уже до Нового года, то есть ездить до первых морозов», — заявил Долженко.

Ранее депутат Барнаульской гордумы Валерий Касплер (связан с перевозчиком «БарнаулПассажирТранс») заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах большой вместимости — 35 рублей. «Но эта методика расчета не устраивает город. Мы ни одного автобуса не купили за пять лет. И люди так же бегут. Уже, извините, кого попало на работу берем», — сказал Касплер.