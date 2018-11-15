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Перевозчики: на Новый год Барнаул может остаться без общественного транспорта

Барнаульские перевозчики направили очередное письмо к мэру города Сергею Дугину с просьбой экстренно принять меры по выходу из кризиса, который сложился в сфере общественного транспорта. В противном случае город может остаться без маршруток и автобусов уже в новогодние праздники, сообщил «Банкфаксу» исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Зима. Автобус. Пассажиры.
Зима. Автобус. Пассажиры.
Анна Зайкова.

Долженко сообщил, что на фоне ноябрьских морозов городу угрожал транспортный коллапс, так как техника изношена, а расход топлива в холода повышается. Долженко отмечает, что городские власти не намерены повышать тарифы до весны 2019 года. «Получается, перевозчикам придется приостановить работу уже до Нового года, то есть ездить до первых морозов», — заявил Долженко.

Ранее депутат Барнаульской гордумы Валерий Касплер (связан с перевозчиком «БарнаулПассажирТранс») заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах большой вместимости — 35 рублей. «Но эта методика расчета не устраивает город. Мы ни одного автобуса не купили за пять лет. И люди так же бегут. Уже, извините, кого попало на работу берем», — сказал Касплер.

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