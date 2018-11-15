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Невыгодно. В Бийске сократили рейсы трамваев

В Бийске в будние дни сократилось количество рейсов трамваев, пишет «Бийский рабочий». Всего число выходов трамваев в этом алтайском городе уменьшили на 61 рейс.

Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
trambiysk.ru

Расписание изменено с начала месяца. Теперь после 18:00 из депо не выходят трамваи, которые едут по маршрутам 1,3, 5 и 7.

Это связано с тем, что вечером вагоны наполняются плохо: вместо 100 человек, они перевозят 10, что невыгодно.

Пока трамвайщики проводят тестирование, выясняя, сколько надо пускать трамваев в вечернее время. Каждый день руководство предприятия-перевозчика анализирует ситуацию и делает корректировки. Это тестирование будет проходить до декабря, потом примут решение, сколько рейсов нужно точно убрать.

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