Невыгодно. В Бийске сократили рейсы трамваев

Расписание изменено с начала месяца. Теперь после 18:00 из депо не выходят трамваи, которые едут по маршрутам 1,3, 5 и 7.
Это связано с тем, что вечером вагоны наполняются плохо: вместо 100 человек, они перевозят 10, что невыгодно.
Пока трамвайщики проводят тестирование, выясняя, сколько надо пускать трамваев в вечернее время. Каждый день руководство предприятия-перевозчика анализирует ситуацию и делает корректировки. Это тестирование будет проходить до декабря, потом примут решение, сколько рейсов нужно точно убрать.