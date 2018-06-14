В Барнауле из-за ремонтных работ изменят маршруты автобусы и трамваи

В Барнауле из-за капитального ремонта узлового соединения трамвайных путей на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Северо-Западной изменит маршруты общественный транспорт, сообщает официальный сайт города.
Работы проведут с 30 июня по 9 июля. Будут закрыты трамвайные маршруты №3, 8, 9, а также изменят схемы трамваев №5, 7, 10 и автобусов № 6, 10, 53, 60.
Общественный транспорт будет двигаться так:
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