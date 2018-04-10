Автоновости

В Барнауле из-за ремонтных работ сузили движение на проспекте Калинина

Сегодня, 12:27.
Автоновости

На проспекте Калинина в Барнауле организовали движение по двум полосам в обе стороны, сообщает официальный сайт города.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Изменения связаны с ремонтными работами на канализационном коллекторе в районе здания на проспекте Калинина,17.

Движение автомобилей организовали по двум полосам в каждом направлении. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Ремонтные работы продлятся до 2 мая.

Напомним, 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus