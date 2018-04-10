В Барнауле из-за ремонтных работ сузили движение на проспекте Калинина

Изменения связаны с ремонтными работами на канализационном коллекторе в районе здания на проспекте Калинина,17.

Движение автомобилей организовали по двум полосам в каждом направлении. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Ремонтные работы продлятся до 2 мая.

Напомним, 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.

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