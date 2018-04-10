В Барнауле из-за ремонтных работ сузили движение на проспекте Калинина

На проспекте Калинина в Барнауле организовали движение по двум полосам в обе стороны, сообщает официальный сайт города.
Изменения связаны с ремонтными работами на канализационном коллекторе в районе здания на проспекте Калинина,17.
Движение автомобилей организовали по двум полосам в каждом направлении. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
Ремонтные работы продлятся до 2 мая.
Напомним, 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.