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В Барнауле камера сняла, как трамвай протащил автомобиль Nissan

В Барнауле днем 8 ноября на пересечении улиц Анатолия и Радищева трамвай врезался в автомобиль Nissan Micra, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле 8 ноября.
ДТП в Барнауле 8 ноября.
Антон Чернусь в vk.com/barneos22

На кадрах с места аварии, видно, что трамвай протащил Nissan Micra несколько метров.

После столкновения из общественного транспорта быстро начали выходить пассажиры. О пострадавших не сообщается.

На снимках с места ДТП видно, что от удара у Nissan повреждена боковая часть.

ДТП в Барнауле 8 ноября.
ДТП в Барнауле 8 ноября.
Антон Чернусь в vk.com/barneos22

В пресс-службе ГИБДД города altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

Напомним, этот переезд барнаульцы называют несчастливым. Ранее здесь уже были аварии. Так, 12 сентября трамвай врезался в автомобиль Mazda, а 10 сентября в Toyota Windom.

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