В Барнауле камера сняла, как трамвай протащил автомобиль Nissan

На кадрах с места аварии, видно, что трамвай протащил Nissan Micra несколько метров.
После столкновения из общественного транспорта быстро начали выходить пассажиры. О пострадавших не сообщается.
На снимках с места ДТП видно, что от удара у Nissan повреждена боковая часть.
В пресс-службе ГИБДД города altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
Напомним, этот переезд барнаульцы называют несчастливым. Ранее здесь уже были аварии. Так, 12 сентября трамвай врезался в автомобиль Mazda, а 10 сентября в Toyota Windom.