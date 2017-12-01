В Барнауле меняют схему движения автобусов №17

С 1 декабря в Барнауле автобусы №17 будут ходить по новому маршруту. Это связано с завершением строительства отстойно-разворотной площадки в районе транспортной развязки на перекрестке улиц Малахова и Власихинской, сообщает официальный сайт города.

В прямом направлении автобусы будут идти так: пл.Спартака – ул.Пушкина – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора – ул. 50 лет СССР – ул. Георгиева – Павловский тракт – ул. Попова – ул. Балтийская – ул. Малахова – ТЦ "Волна". В обратном направлении: ТЦ "Волна" – ул. Малахова – ул. Балтийская – ул. Попова – Павловский тракт – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ул. Пушкина – пл.Спартака. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.