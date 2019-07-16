В Барнауле на два месяца перекроют улицу

В Барнауле с 19 июля по 19 сентября закроют движение для всех видов транспорта участок дорого по ул. Волгоградской и проезда Трамвайного, сообщает пресс-служба мэрии. Это связано с реконструкцией тепловой сети.

Перекрытие начнется с 8 часов 19 июля и продолжится до 22 часов 19 сентября. Движение будет закрыто по ул. Волгоградской от проезда Трамвайного до ул. Северо-Западной 2-й, а также по проезду Трамвайному на участке от ул. Волгоградской до дома № 26 по проезду Трамвайному.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее altapress.ru писал, что из-за ремонта трамвайных путей до 21 июля в Барнауле перекроют часть проспекта Красноармейского на пересечении с ул. Ползунова. До 18 июля в Барнауле будет идти ремонт в районе пересечении ул. Пионеров и пр. Ленина (ост. «Новый рынок»).

Также с 19 по 30 июля там же ограничат движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон пр. Ленина в районе здания № 102б.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.