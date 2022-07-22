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Автоновости

В Барнауле на один день перекроют улицу

В Барнауле из-за ремонта теплотрассы временно перекроют улицу Эмилии Алексеевой. Дорога будет закрыта с 9 утра 22 июля до 8 утра 23 июля, сообщает телеграм-канал городской администрации.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Движение по улице закроют около здания № 52 б.

В это время автобусы № 32, 35, 41, 51, 57, 76, 120 при движении в сторону Ленина поедут по маршруту: Эмилии Алексеевой — Глушкова — Петра Сухова — 40 лет Октября — Эмилии Алексеевой, далее по маршрутам. В обратном направлении общественный транспорт будет двигаться по-прежнему.

Второй раз улицу Эмилии Алексеевой перекроют в августе. Движение на участке в районе здания № 38 будет закрыто с вечера 19 августа до утра 22 августа.

Автобусы № 32, 35, 41, 51, 57, 76, 120 будут ходить по следующему маршруту в сторону Ленина: Эмилии Алексеевой — 40 лет Октября — Петра Сухова — Тимуровская — Эмилии Алексеевой, далее по маршрутам; обратно — без изменений.

Ранее стало известно, что в Барнауле на 2,5 месяца перекроют улицу рядом с парком «Юбилейный».

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