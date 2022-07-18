18 июля
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Автоновости

В Барнауле перекроют две улицы в день открытия Шукшинского фестиваля

Мэрия Барнаула предупредила горожан о перекрытии двух улиц в краевой столице 19 июля — в день открытия Шукшинского фестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Движение транспорта ограничат на улицах Шукшина (между перекрестками с улицами Георгия Исакова и Юрина) и Юрина (от Попова до Кавалерийской). Запрет продлится четыре часа — от 11:00 до 15:00.

В мэрии также уточнили, что перекрытие указанных участков не повлияет на работу городского общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перекрыли улицу Беляева, расположенную рядом с парком культуры и отдыха «Юбилейный». Городская администрация уточнила, что движение транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части рядом со зданием № 14 на 2,5 месяца — с 15 июля до 30 сентября.

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