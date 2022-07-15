Актер Павел Деревянко приедет в Барнаул на Шукшинский фестиваль

Известный российский актер Павел Деревянко («Домашний арест», «Салют-7», «Дылды») приедет в Барнаул на Шукшинский фестиваль, сообщает «Вечерний Барнаул».

19 июля Павел Деревянко пройдёт по красной дорожке возле Алтайского театра драмы и примет участие в торжественной церемонии открытия мероприятия.

В 20:00 актёр встретится со зрителями на показе фильма «Подельники» в кинотеатре «Пионер».

Деревянко нередко бывает на Алтае — в частности, в 2020 году он купил участок под строительство дома в Чемальском районе Республики Алтай в экопосёлке «Седьмое Небо» с видом на Каракольские озера.

В своих соцсетях он часто выкладывал фотографии с пейзажами Горного Алтая.

Напомним, что звездными хедлайнерами на Шукшинских днях в этом году стали актрисы Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.

Шукшинский фестиваль пройдет в Барнауле и Сростках с 19 по 23 июля.