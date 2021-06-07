7 июня
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Автоновости

В Барнауле на «простом» перекрестке случилась авария с перевертышем

Вечером 6 июня в Барнауле произошла авария с перевертышем: столкнулись автомобили Toyota Vista и Mazda, последняя от удара перевернулась на крышу, сообщают очевидцы в Barnaul 22.

Авария в Барнауле.
Авария в Барнауле.
Barnaul 22

Очевидцы сообщили, что «перевертыш» ехал от ул. Малахова в сторону ул. Северо-Западной, второй участник ДТП стоял на трамвайных путях в сторону Советской Армии. «В момент, когда „перевертыш“ проезжал, в бок ударил второй участник аварии», — пишут в сообществе.

Один из комментаторов сообщил, что это он был за рулем Mazda. Мужчина отметил, что не нарушал правила и не превышал скоростной режим, поскольку ехал с ребенком.

«Виста» со второстепенной втопила газ в пол и соответственно меня в бок. От бокового удара машину сразу перевернуло, — рассказывает барнаулец.

Как отмечают барнаульцы, на этом перекрестке нередко случаются аварии, что, по мнению горожан, довольно странно. «Перекресток то простой, как они это делают?», — недоумевают комментаторы.

Ранее сообщалось, что в МВД придумали новый способ ловли нарушителей на дорогах: министерство подготовило проект приказа о скрытом надзоре.

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