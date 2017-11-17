В Барнауле на проверку ровности дорог выделили 4,5 млн рублей

В результате работ хотят выявить участки, которые находятся в плохом состоянии. Всего планируют проверить 355 участков улиц. Их общая протяженность — более 777 километров.

Ровность будут определять дорожные лаборатории. Повреждения зафиксируют по всей ширине каждого 100 метрового участка дороги. Все выбоины и пробоины снимут на видео и фото.

На торги подали одну заявку. Это компания "ИПЦ "Стандарт". Аукцион проведут 20 ноября.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле планируют отремонтировать 42 улицы. Их общая протяженность — 71 км. Среди них проспект Ленина (от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов) и проспект Комсомольский (от улицы Димитрова до улицы Цеховой).

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