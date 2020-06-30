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Автоновости

В Барнауле на трех улицах запретили стоянку грузового транспорта

Ради безопасности дорожного движения в Барнауле запретили стоянку грузовиков на нескольких участках трех улиц, сообщает мэрия города.

Грузовик. Фура.
Грузовик. Фура.
altapress.ru

«С 30 июня на участке улицы Власихинской от Пихтовой до Заповедной будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку для грузовых транспортных средств», — отметили в администрации города.

Также запретили стоянку для грузовиков на улице Кутузова — рядом со зданием № 2 по проезду Интернатскому.

Изменения ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения на указанных участках, уточнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее барнаульские власти решили с 6 июля запретить остановку для грузовиков у водоканала — рядом со зданием № 116 по проспекту Калинина.

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