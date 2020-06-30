В Барнауле на трех улицах запретили стоянку грузового транспорта

Ради безопасности дорожного движения в Барнауле запретили стоянку грузовиков на нескольких участках трех улиц, сообщает мэрия города.

«С 30 июня на участке улицы Власихинской от Пихтовой до Заповедной будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку для грузовых транспортных средств», — отметили в администрации города.

Также запретили стоянку для грузовиков на улице Кутузова — рядом со зданием № 2 по проезду Интернатскому.

Изменения ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения на указанных участках, уточнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее барнаульские власти решили с 6 июля запретить остановку для грузовиков у водоканала — рядом со зданием № 116 по проспекту Калинина.