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В Барнауле неизвестный автомобиль на бешеной скорости протаранил Lifan пенсионеров

23 сентября в Барнауле произошло ДТП с участием внедорожника Lifan и неизвестного автомобиля. По словам очевидцев в сообществе Barnaul22, машина нарушителя якобы ехала «на бешеной скорости», вылетела на встречную полосу, помяла бок китайскому автомобилю и скрылась с места происшествия.

ДТП на улице Балтийской. 23 сентября 2018 года.
ДТП на улице Балтийской. 23 сентября 2018 года.
Елена Головко vk.com/barneos22

Авария произошла во втором часу дня в воскресенье у здания № 95 на улице Балтийской. Как пишут в паблике, на этот Lifan его хозяева-пенсионеры «копили всю жизнь». Очевидцев аварии просят откликнуться по телефону 8−983−180−50−22.

Однако видео этого ДТП, снятое другим очевидцем, показывает, что другой автомобиль никуда долго не уезжал:

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