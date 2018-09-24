В Барнауле неизвестный автомобиль на бешеной скорости протаранил Lifan пенсионеров

23 сентября в Барнауле произошло ДТП с участием внедорожника Lifan и неизвестного автомобиля. По словам очевидцев в сообществе Barnaul22, машина нарушителя якобы ехала «на бешеной скорости», вылетела на встречную полосу, помяла бок китайскому автомобилю и скрылась с места происшествия.

Авария произошла во втором часу дня в воскресенье у здания № 95 на улице Балтийской. Как пишут в паблике, на этот Lifan его хозяева-пенсионеры «копили всю жизнь». Очевидцев аварии просят откликнуться по телефону 8−983−180−50−22.

Однако видео этого ДТП, снятое другим очевидцем, показывает, что другой автомобиль никуда долго не уезжал: