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Отказали тормоза: водитель фуры из Алтайского края погиб, пытаясь избежать трагедии

30 августа на трассе М-5 под Юрюзанью в Челябинской области столкнулись два большегруза и Porsche Cayenne, сообщает 74.ru. Участница аварии, пассажирка Porsche рассказала журналистам издания, что водитель фуры Freightliner из Алтайского края Дмитрий Казанцев пытался не допустить трагедии и уйти от столкновения с машинами.

ДТП 30 августа в Челябинской области
ДТП 30 августа в Челябинской области
74.ru/ УГИБДД по Челябинской области

Женщина рассказала, что их машина вылетела в кювет от толчка сзади и врезалась в дерево. Она, ее муж и дети сильно не пострадали. У детей были царапины и ушибы, муж ударился головой, у женщины диагностировали сотрясение и перелом ключицы.

Другие водители, которые остановились на трассе, рассказали, что у машины Дмитрия Казанцева отказали тормоза. Водитель по рации кричал другим автомобилям, чтобы они прижались к обочине.

Он начал выруливать влево, чтоб не ударить нас, если бы это был прямой удар, нас бы просто раздавило между двумя фурами. Но он не успел вывернуть, ударил по касательной, а потом задел MAN, который ехал впереди нас. После этого машина Дмитрия перевернулась, и он погиб.

Водителя MAN госпитализировали, он получил закрытую черепно-мозговую и сочетанные травмы

По данным 74.ru, Дмитрий Казанцев жил в посёлке Тальменка. Он возвращался домой из длительной командировки.

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