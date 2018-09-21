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22 сентября
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Работа и обучение
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Российским женщинами разрешат водить фуры и экскаваторы

Минтруд пересмотрит список из 456 «запрещенных» для женщин профессий. Ведомство намерено убрать ограничения на некоторые специальности. Ожидается, что женщинам разрешат работать на спецтехнике и большегрузах, сообщает «Интерфакс».


Водитель автобуса говорит по телефону.
Водитель автобуса говорит по телефону.
Михаил Хаустов

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что подпишет такой приказ в «ближайшее время». В пользу такого решение он привел аргумент о том, что благодаря техническому прогрессу выполнять многие рабочие процессы стало проще.

Он анонсировал, что ограничения снимут также на работу в хлебопекарном производстве, а также на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.

Ранее скорректировать список допустимых профессий для женщин просила компания «РЖД». Там хотят, чтобы женщины могли работать машинистами и помощниками машинистов.

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