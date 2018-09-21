Российским женщинами разрешат водить фуры и экскаваторы

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что подпишет такой приказ в «ближайшее время». В пользу такого решение он привел аргумент о том, что благодаря техническому прогрессу выполнять многие рабочие процессы стало проще.
Он анонсировал, что ограничения снимут также на работу в хлебопекарном производстве, а также на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.
Ранее скорректировать список допустимых профессий для женщин просила компания «РЖД». Там хотят, чтобы женщины могли работать машинистами и помощниками машинистов.