В Барнауле отключат светофоры на участке Змеиногорского тракта

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00 часов.
Автомобилистов следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле 27 ноября несколько часов не будут работать светофоры на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Горнолыжной, сообщает официальный сайт города.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00 часов.
Автомобилистов следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter