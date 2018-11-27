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В Барнауле отключат светофоры на участке Змеиногорского тракта

В Барнауле 27 ноября несколько часов не будут работать светофоры на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Горнолыжной, сообщает официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00 часов.

Автомобилистов следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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