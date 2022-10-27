В Барнауле открыли новую дорогу по малому Павловскому тракту

Дорогу продлили от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда, ее длина составляет 350 метров.



Здесь заложили ливневку, сделали проезжую часть, широкий тротуар и велодорожку. На участке есть освещение, дорожные знаки, разметка.



Территорию также озеленили: высадили 255 деревьев (ели и сосны, яблони, рябины, липы и черемуху).

Ранее мы рассказывали, сколько потратили на ремонт и строительство дорог в Алтайском крае и сколько еще потратят. А еще мы объясняли, появится ли в Барнауле третий мост через Обь.