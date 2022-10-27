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В Барнауле открыли новую дорогу по малому Павловскому тракту

Открыли новую дорогу 27 октября по малому Павловскому тракту открыли, пишет «Вечерний Барнаул».

Новый асфальт, ремонт дорог.
Новый асфальт, ремонт дорог.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Дорогу продлили от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда, ее длина составляет 350 метров.

Здесь заложили ливневку, сделали проезжую часть, широкий тротуар и велодорожку. На участке есть освещение, дорожные знаки, разметка.

Территорию также озеленили: высадили 255 деревьев (ели и сосны, яблони, рябины, липы и черемуху).

Ранее мы рассказывали, сколько потратили на ремонт и строительство дорог в Алтайском крае и сколько еще потратят. А еще мы объясняли, появится ли в Барнауле третий мост через Обь.

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