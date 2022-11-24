24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Барнауле открыли новую дорогу в Индустриальном районе

В Барнауле открыли новую 800-метровую дорогу по проспекту Энергетиков.

В Барнауле открыли новую дорогу на пр. Энергетиков
В Барнауле открыли новую дорогу на пр. Энергетиков
barnaul.org

Участок находится между ул. Власихинской и ул. Взлетной. Новая дорога оснащена ливневками, есть тротуары и парковки, уличное освещение.

Также там аллея для отдыха.

«Такое решение было принято при разработке проекта по строительству дороги, так как в Индустриальном районе не хватает зеленых зон. Здесь установили скамейки, урны, провели освещение, высадили 234 дерева и еще 1900 кустарников. В числе саженцев — сирень, ели, липы, березы, яблони, рябины, барбарис, тополя и другие», — говорится в сообщении мэрии.

Проспект регулируется светофорами.

Напомним, новую дорогу начали делать еще летом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость