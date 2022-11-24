В Барнауле открыли новую дорогу в Индустриальном районе

Участок находится между ул. Власихинской и ул. Взлетной. Новая дорога оснащена ливневками, есть тротуары и парковки, уличное освещение.

Также там аллея для отдыха.

«Такое решение было принято при разработке проекта по строительству дороги, так как в Индустриальном районе не хватает зеленых зон. Здесь установили скамейки, урны, провели освещение, высадили 234 дерева и еще 1900 кустарников. В числе саженцев — сирень, ели, липы, березы, яблони, рябины, барбарис, тополя и другие», — говорится в сообщении мэрии.

Проспект регулируется светофорами.

Напомним, новую дорогу начали делать еще летом.