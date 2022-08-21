21 августа
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Жизнь

Пешеходную дорожку начали делать на проспекте Энергетиков в Барнауле

На проспекте Энергетиков в Барнауле начали укладывать асфальт для пешеходной дорожки.

В Барнауле на проспекте Энергетиков построят новую дорогу и бульвар
В Барнауле на проспекте Энергетиков построят новую дорогу и бульвар
barnaul.org

Об этом сообщает телеграм-канал Барнаульского ДСУ № 4.

«После устройства дорожной одежды благоустроим прилегающую территорию. Установим электроосвещение, скамейки и остановочные павильоны. Проведем работы по озеленению: устроим газоны, посадим разнообразные деревья и кустарники», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Энергетиков появится новая дорога и бульвар.

Согласно проекту, на участке от улицы Власихинской до проезда Северного Власихинского будет построена одна проезжая часть шириной 15 метров.

От проезда Северного Власихинского до улицы Взлетной, появятся две проезжие части, разделенные бульваром. Ширина дороги здесь составит 16 метров: в центре будет расположена четырехметровая пешеходная дорожка, а по бокам — газоны.

Откроют дорогу к 1 октября.

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