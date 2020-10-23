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В Барнауле открыли обновленный перекресток на ул. Малахова

Пересечение ул. Малахова и Взлетной в Барнауле сделали более удобным как для водителей, так и для пешеходов. Ремонт закончился и движение открыли, сообщает пресс-центр мэрии.

Перекресток ул. Малахова и Взлетной в Барнауле.
Перекресток ул. Малахова и Взлетной в Барнауле.
barnaul.org

Поручение дорожным службам привести перекресток в порядок дал в июле глава города Вячеслав Франк.

В границах перекрестка построили переезд через трамвайные пути, установили дополнительные дорожные знаки и светофоры (12 транспортных и 6 пешеходных).

«Сейчас мы будем анализировать транспортную ситуацию на этом участке с учетом введения светофорного регулирования. При необходимости режим работы светофоров будет откорректирован», — отметил зампред дорожного комитета Валерий Ведяшкин.

На работы из краевого и городского бюджетов потратили около 5,5 млн рублей.

Ранее барнаульцы пожаловались на работу светофоров на перекрестке, который «проектировал сам сатана».

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