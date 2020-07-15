Глава Барнаула рассказал, как жилые районы Барнаула обеспечат качественными дорогами. Фоторепортаж

Выездное совещание, посвященное ремонту и развитию улично-дорожной сети Барнаула, провел 15 июля глава краевой столицы Вячеслав Франк. В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с тем, как в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство улицы Сиреневой на участке от улицы Взлетной до улицы Балтийской.

Напомним, стоимость работ составляет 32,8 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство тротуаров, парковок и примыканий, ливневки, линий наружного освещения. Также будут произведены работы по озеленению улицы.

Говоря о развитии инфраструктуры в новых районах краевого центра, Вячеслав Франк подчеркнул: «Перед нами стоит задача — обеспечить жилые районы качественными дорогами. За 2017−2019 годы Барнаул получил порядка 3 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в рамках нацпроекта. В 2020 году на эти цели выделено более 1 млрд рублей, мы их направим на 42 объекта.

По словам главы города, на восьми объектах работы уже завершены.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Мы идем в графике, динамика неплохая, также уже приступили к проектированию объектов и подготовки аукционов на следующий год. Надеемся, что в следующем году объем финансирования в размере в 1 млрд рублей за городом сохранится. Хочу отметить, что мы строим не только центральные магистрали, но и приступаем к ремонту дорог в пригороде.

Градоначальник выразил признательность краевому минтрансу, региональному правительству и губернатору Виктору Томенко за оказанную поддержку в вопросах развития инфраструктуры Барнаула.

«Мы получили дополнительно еще 90 млн рублей на эти цели, которые направим в том числе и на ремонт улично-дорожной сети», — подчеркнул глава города.

Первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, в свою очередь отметил, что строительство дороги на указанном участке — очень важный вопрос, поскольку данный район активно развивается.

«В этом микрорайоне построено очень много жилья, в связи с чем была задача построить дорогу и как можно быстрее. Строительство идет хорошими темпами, планируем завершить работы в срок», — сказал он.

Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

В планах городских властей — продолжить строительство дороги по улице Сиреневой, а также проектирование и строительство проезда Северного Власихинского от улицы Попова до Павловского тракта, улицы Взлетной от улицы Солнечная Поляна до проезда Энергетиков, разработка проектно-сметной документации для улиц Христенко, 280 лет Барнаулу и 65 лет Победы.

Также стоит отметить, что в ходе выездного совещания глава Барнаула озвучил решение о появлении на пересечении улиц Малахова и Взлетной регулируемого перекрестка.

В настоящее время, чтобы попасть с улицы Взлетной на Павловский тракт, необходимо воспользоваться переездом через трамвайные пути, что крайне неудобно и опасно для участников движения.

В городскую администрацию уже неоднократно поступали жалобы на этот счет.

Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Пересечение улиц Взлетная-Малахова — важный транспортный узел, здесь необходимо сделать малый перекресток, что положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения.

В этой связи градоначальник поручил профильному городскому комитету подготовить необходимую документацию и провести аукцион по определению подрядчика. Работы по устройству регулируемого перекрестка планируется выполнить до конца сентября. Сметная стоимость работ определяется суммой в 3,7 млн рублей.