«Перекресток проектировал сам сатана»: барнаульские водители пожаловались на транспортный коллапс

Барнаульские водители считают, что светофор на ул. Трактовой и Попова не регулирует движение, а только провоцирует заторы. О проблеме они написали в группе Barnaul22.

Водители считают, что светофор на пешеходном переходе лишний, так как пешеходов на этом участке немного, а зеленый свет для них горит долго.

Некоторые предложили, что помочь мог бы светофор с кнопкой, чтобы машины останавливались, когда дорогу действительно переходят пешеходы.

«Трактовая — Попова, на светофоре успевает проехать 4−5 авто. Силикатный полностью заблокирован в две полосы. Движение по Трактовой в сторону Павловского тракта сильно затруднено»

«Светофоры там бомбические, мало того что с Попова по главной почему-то стрелочка на Трактовую и, когда загорается зеленый, ты стоишь. Еще и настройка светофоров на Трактовой: два светофора с промежутком в 100 метров, один показывает зеленый, другой — красный. Отлично, постоим»

«Перекресток Попова — Трактовая проектировал сам сатана, ничего удивительного что там творится такой ад»

Есть и те, кто не заметил проблем со светофором, а причиной заторов называют нерадивых водителей.

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