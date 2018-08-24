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25 августа
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В Барнауле перекроют участок оживленного проспекта

В Барнауле с 24 по 27 августа перекроют движение на проспекте Калинина, сообщает сайт мэрии города. Из-за этого изменится движение автобусов и маршрутных такси.

Пр. Калинина.
Пр. Калинина.
Анна Зайкова

Движение ограничат с 23:00 24 августа до 6:00 27 августа по всей ширине проезжей части дороги нечетной стороны в районе жилого дома № 7 — на пересечении с улицей Сизова.

«Барнаульская теплосетевая компания» будет перекладывать участок тепловой сети.

Автобусы будут ездить по следующим схемам:

  • маршруты № 2, 23, 37, 65, 75, 76: …пр. Калинина — ул. Сизова — пр. Комсомольский — ул. Профинтерна — пр. Калинина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • маршруты № 33, 77, 109, 109оп: .ул. Воровского — пр. Комсомольский — ул. Профинтерна — пр. Калинина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.

Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.

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