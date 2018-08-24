В Барнауле перекроют участок оживленного проспекта

Движение ограничат с 23:00 24 августа до 6:00 27 августа по всей ширине проезжей части дороги нечетной стороны в районе жилого дома № 7 — на пересечении с улицей Сизова.
«Барнаульская теплосетевая компания» будет перекладывать участок тепловой сети.
Автобусы будут ездить по следующим схемам:
- маршруты № 2, 23, 37, 65, 75, 76: …пр. Калинина — ул. Сизова — пр. Комсомольский — ул. Профинтерна — пр. Калинина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- маршруты № 33, 77, 109, 109оп: .ул. Воровского — пр. Комсомольский — ул. Профинтерна — пр. Калинина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.