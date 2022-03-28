В Барнауле продается Lexus по цене двух дорогущих квартир в новостройке

Авторынок краевой столицы в марте пополнился дорогим предложением. Это черный внедорожник премиум-класса Lexus LX570 третьего поколения, выпущенный в 2021 году. Владелец оценил его в 22,8 млн рублей.

В Барнауле по цене двух квартир в новостройке продается внедорожник Lexus LX570.

По словам автора объявления на «Авито», элегантный автомобиль с кузовом черного цвета был куплен у официального дилера и до сих пор находится на гарантии. За свою недолгую жизнь машина накатала 15,7 тыс. км.

У леворульного «японца» специальный дизайн решетки радиатора, автоматическая шестиступенчатая коробка передач и полный привод. Под капотом двигатель мощностью 367 л. с. и объемом 5,7 л. По информации портала Drom.ru, в 2022 году налог на такой внедорожник составит чуть более 44 тыс. рублей.

В салоне восемь посадочных мест. Отделка сидений качественная: выполнена в коричневом цвете, что хорошо сочетается с почти антрацитовым оттенком кузова. В последнем рестайлинге появилось светодиодное освещение, подогрев и вентиляция кресел.

В Барнауле по цене двух квартир в новостройке продается внедорожник Lexus LX570. «Авито».

В комплектации внедорожника есть рейлинги на крыше, доводчики дверей, тонировка задних стекол, системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждения об угрозе фронтального столкновения, мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM) и другие «фишечки».

Вдобавок автомобиль оснащен светодиодными фарами и дополнительным топливным баком объемом 45 л. В салоне установлена аудиосистема Mark-Levinson с поддержкой CD, MP3, WMA, DVD.

В Барнауле по цене двух квартир в новостройке продается внедорожник Lexus LX570. «Авито».

К автомобилю прилагается дополнительный набор ковриков, летняя резина Dunlop на кованых дисках Khann III и зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 9. На свою машину владелец установил сигнализацию Pandora с GPS модулем. К внедорожнику прилагается еще и съемный фаркоп, для которого уже подготовлено штатное место.

Автомобиль оценили в 22,8 млн рублей. Однако Drom.ru склоняется к более демократичной стоимости — примерно 15,4 млн рублей. Вероятно, ценник вырос за счет дополнительных опций.

Отметим, что за те же деньги в Барнауле сейчас можно купить две четырехкомнатные квартиры в ЖК «Собрание» или три «двушки» в ЖК «Столичный», либо столько же «трешек» в ЖК «Локомотив».