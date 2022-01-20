Владельцы новых BMW в Алтайском крае лишились сервиса и гарантийного обслуживания

Официальный импортер «БМВ Русланд Трейдинг» не продлил договор с барнаульским дилером «Дикси», пишет « КП — Барнаул ». Из-за этого владельцы новых BMW с 1 января вынуждены ездить в соседние регионы для сервисного и гарантийного обслуживания.

Новым партнером в Алтайском крае станет красноярский «Медведь Холдинг», работающий в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Новосибирской области.

О том, что «Медведь Холдинг» выиграл конкурс на право официально представлять BMW в Алтайском крае, стало известно еще летом 2021 года.

Но открытие их нового центра может произойти лишь в июле 2022 года.

Прежний дилер будет оспаривать расторжение договора в суде. Якобы уведомление о досрочном расторжении действующего с 2008 года дилерского договора было получено неожиданно в конце 2021 года, а причины прекращения договора не были озвучены.

«Мы не согласны с таким положением и незаконным прекращением договора монополистом и обратились с иском в арбитражный суд Москвы. Рассмотрение может затянуться на неопределенное время, как и открытие нового сервиса. В итоге от этого в первую очередь пострадают владельцы автомобилей», — рассказали в «Дикси».

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульский дилер вежливо продает пенсионерам старые и не всегда целые авто под невыгодный кредит.