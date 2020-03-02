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Автоновости

В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка

В Барнауле утром 2 марта произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле 2 марта.
ДТП в Барнауле 2 марта.
Максим в группе "Инцидент Барнаул", vk.com/incident22

По информации очевидцев, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. О пострадавших не сообщается.

Напомним, утром 2 марта в краевой столице образовались серьезные дорожные заторы.

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