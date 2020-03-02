В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка

По информации очевидцев, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. О пострадавших не сообщается.
Напомним, утром 2 марта в краевой столице образовались серьезные дорожные заторы.
В Барнауле утром 2 марта произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. О пострадавших не сообщается.
Напомним, утром 2 марта в краевой столице образовались серьезные дорожные заторы.
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