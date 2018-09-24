В Барнауле трамвай врезался в легковой автомобиль, встало движение

Авария произошла в седьмом часу вечера на пересечении улицы Кулагина с проспектом Ленина. Из-за аварии встали не только трамваи, но и несколько троллейбусов, что парализовало на некоторое время движение.
24 сентября в Барнауле около моста на проспекте Ленина произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за этого было затруднено движение по проспекту. Очевидцы сообщают, что пробка дотянулась до улицы Гоголя.
Авария произошла в седьмом часу вечера на пересечении улицы Кулагина с проспектом Ленина. Из-за аварии встали не только трамваи, но и несколько троллейбусов, что парализовало на некоторое время движение.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter