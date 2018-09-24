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В Барнауле трамвай врезался в легковой автомобиль, встало движение

24 сентября в Барнауле около моста на проспекте Ленина произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за этого было затруднено движение по проспекту. Очевидцы сообщают, что пробка дотянулась до улицы Гоголя.

В Барнауле из-за ДТП с трамваем встало движение на проспекте Ленина. 24 сентября 2018 года.
В Барнауле из-за ДТП с трамваем встало движение на проспекте Ленина. 24 сентября 2018 года.
vk.com/barneos22

Авария произошла в седьмом часу вечера на пересечении улицы Кулагина с проспектом Ленина. Из-за аварии встали не только трамваи, но и несколько троллейбусов, что парализовало на некоторое время движение.

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