В Барнауле в День города перекроют два участка дорог. Автобусы изменят маршруты

по маршруту № 20: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя, далее по маршруту;

по маршруту № 55: в прямом направлении пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя — пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

по маршруту № 70: в прямом направлении ул. Гоголя — пр‑кт Красноармейский — ул. Гоголя, далее по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

по маршруту № 73: в прямом направлении пр-кт Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, далее по маршруту, в обратном направлении пл. Спартака — пр-кт Красноармейский;

по маршруту № 17: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр‑кт Красноармейский — пл. Спартака;

по маршрутам № 109,109оп: в прямом направлении ул. Пушкина — пл. Спартака — пр-кт Красноармейский, в обратном направлении без изменений;

по маршруту № 60: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский;

по маршруту № 57: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский;

по маршруту № 6: в прямом направлении ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова, далее по маршруту, в обратном направлении ул. Антона Петрова — четная сторона ул. Островского- ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;

по маршруту № 24: в прямом направлении ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту, в обратном направлении ул. Георгия Исакова- нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;