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Автоновости

В Барнауле в День города перекроют два участка дорог. Автобусы изменят маршруты

В Барнауле в субботу, 11 сентября, на время проведения 291-й годовщины со дня основания города, на двух улицах закроют движение, сообщает мэрия.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

11 сентября с 8 до 15 часов перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова, на котором организуют выставочную площадку.

С 15 до 19 часов перекроют участок на улице Георгия Исакова между четной и нечетной сторонами улицы Островского (площадь Мира), где также будет работать праздничная площадка.

Движение автобусов организуют по измененным схемам:

  • по маршруту № 20: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя, далее по маршруту;

  • по маршруту № 55: в прямом направлении пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя — пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

  • по маршруту № 70: в прямом направлении ул. Гоголя — пр‑кт Красноармейский — ул. Гоголя, далее по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

  • по маршруту № 73: в прямом направлении пр-кт Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, далее по маршруту, в обратном направлении пл. Спартака — пр-кт Красноармейский;

  • по маршруту № 17: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр‑кт Красноармейский — пл. Спартака;

  • по маршрутам № 109,109оп: в прямом направлении ул. Пушкина — пл. Спартака — пр-кт Красноармейский, в обратном направлении без изменений;

  • по маршруту № 60: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский;

  • по маршруту № 57: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский;

  • по маршруту № 6: в прямом направлении ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова, далее по маршруту, в обратном направлении ул. Антона Петрова — четная сторона ул. Островского- ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;

  • по маршруту № 24: в прямом направлении ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту, в обратном направлении ул. Георгия Исакова- нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;

  • по маршруту № 29: в прямом направлении ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту, в обратном направлении ул. Георгия Исакова- нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршруту.

Ранее сообщали, что власти Барнаула надеются на благоразумие людей в День города.

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